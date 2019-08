Pogba: “Il mio futuro? So che ci sono stati alcuni discorsi e conosco la situazione…”

“Il mio futuro? A me piace giocare a calcio e ogni volta che scendo in campo do tutto e mi diverto. So che ci sono stati alcuni discorsi, conoscete la situazione: mi fate sempre la stessa domanda, vedremo cosa succederà, io ora sono al Manchester United, sono contento e darò sempre tutto in campo“. Sono queste le parole di uno degli uomini di mercato più chiacchierati di questa sessione, Paul Pogba. Il centrocampista dello United, che ieri ha esordito in Premier battendo il Chelsea per 4-0, ha parlato del suo futuro ai microfoni di RMC Sport.