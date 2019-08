Porto, c’è anche Casillas nella lista per il campionato

Il Porto è concentrato sulla prossima stagione con l’intenzione di disputare una stagione all’altezza, nel frattempo c’è anche il nome di Iker Casillas nella lista dei calciatori iscritti presso la lega calcio portoghese per giocare in campionato, la decisione è stata comunicata direttamente dal club. Il portiere spagnolo campione del mondo ha dovuto fare i conti negli ultimi mesi con un infarto acuto al miocardio a maggio, mentre si allenava e da allora non è più sceso in campo, al momento sta ricoprendo un ruolo di collegamento tra la squadra e la dirigenza ma la volontà del calciatore è quella di continuare a giocare. L’inserimento nella lista dei calciatori apre a questa possibilità.