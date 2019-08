Probabili formazioni Serie A, gli schieramenti della 2^ giornata: Milan, si cambia

Probabili formazioni Serie A – Si torna in campo dopo il debutto. Seconda giornata del massimo campionato italiano, si inizia questa sera con l’anticipo tra Bologna e Spal. Milan, si cambia: tanta confusione dopo la sconfitta all’esordio a Udine, Giampaolo si preserva e torna al passato, domani contro il Brescia l’obiettivo è il risultato. E’ già Juventus-Napoli: bianconeri pieni di dubbi, dalla presenza di Sarri in panchina al solito ballottaggio in attacco, tante certezze invece in casa azzurra. Domenica il derby di Roma: di fronte biancocelesti e giallorossi. In serata, l’Inter cerca conferme a Cagliari dopo l’ottimo debutto contro il Lecce.

Probabili formazioni Serie A

Bologna-Spal, venerdì ore 20.45

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Poli, Kingsley; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; D’Alessandro, Valoti, Missiroli, Kurtic, Igor; Di Francesco, Petagna.

Milan-Brescia, sabato ore 18.00

MILAN (4-3-2-1): Donnarumma, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez, Kessie, Bennacer, Paquetà; Suso, Calhanoglu; Piatek.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek; Ayé, Donnarumma.

Juventus-Napoli, sabato ore 20.45

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Zielinski; Callejon, Fabian Ruiz, Insigne, Mertens.

Lazio-Roma, domenica ore 18.00

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Zappacosta, Mancini, Fazio, Kolarov; Cristante, Pellegrini; Under, Zaniolo, Florenzi; Dzeko.

Atalanta-Torino, domenica ore 20.45

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Bonifazi; De Silvestri, Lukic, Baselli, Meité, Ola Aina; Berenguer, Belotti.

Cagliari-Inter, domenica ore 20.45

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Pinna, Ceppitelli, Klavan, Pellegrini; Rog, Nainggolan, Nandez; Castro; Joao Pedro, Cerri.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Skriniar; Candreva, Sensi, Brozovic, Barella, Asamoah; Lautaro, Lukaku.

Genoa-Fiorentina, domenica ore 20.45

GENOA (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Lerager, Schöne, Radovanovic, Barreca; Pinamonti, Kouamé.

FIORENTINA (4-3-3):Dragowski, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Dalbert, Castrovilli, Badelj, Pulgar; Chiesa, Boateng, Sottil.

Lecce-Hellas Verona, domenica ore 20.45

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Benzar, Rossettini, Dell’Orco, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Shakhov; Mancosu; Falco, Lapadula.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrhamani, Kumbulla, Bocchetti; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Tutino.

Sassuolo-Sampdoria, domenica ore 20.45

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Peluso; Traoré, Locatelli, Bourabia; Berardi, Caputo, Boga.

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Ekdal, Barreto, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella, Caprari.

Udinese-Parma, domenica ore 20.45

UDINESE (3-5-2): Musso, Becao, Troost-Ekong, Samir, Larsen, Fofana, Jajalo, Mandragora, Sema, De Paul, Lasagna.

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Bruno Alves, Iacoponi, Pezzella; Hernani, Kucka, Grassi; Kulusevski, Inglese, Gervinho.