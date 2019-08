Qualificazioni Euro 2020, gli ‘italiani’ convocati: Low richiama Emre Can

Qualificazioni Euro 2020, diramate le convocazioni di alcune nazionali in vista delle gare della prossima settimana. Tra i calciatori che militano nel campionato italiano, chiamate per Matuidi, Emre Can e Cristiano Ronaldo. Ecco la lista completa dei convocati di Francia, Germania e Portogallo.

FRANCIA – Portieri: Alphonse Areola (Paris Saint-Germain), Hugo Lloris (Tottenham Hotspur/ENG), Mike Maignan (Lille). Difensori: Lucas Digne (Everton/ENG), Leo Dubois (Lyon), Clement Lenglet (Barcelona/ESP), Lucas Hernandez (Bayern Munich/GER), Aymeric Laporte (Manchester City/ENG), Benjamin Pavard (Bayern Munich/GER), Raphael Varane (Real Madrid/ESP), Kurt Zouma (Chelsea/ENG). Centrocampisti: Blaise Matuidi (Juventus/ITA), Steven Nzonzi (Galatasaray/TUR), Paul Pogba (Manchester United/ENG), Moussa Sissoko (Tottenham/ENG), Corentin Tolisso (Bayern Munich/GER). Attaccanti: Wissam Ben Yedder (Monaco), Kingsley Coman (Bayern Munich/GER), Nabil Fekir (Real Betis/ESP), Olivier Giroud (Chelsea/ENG), Antoine Griezmann (Barcelona/ESP), Jonathan Ikone (Lille), Thomas Lemar (Atletico Madrid/ESP).

PORTOGALLO – Portieri: Rui Patricio (Wolverhampton), Beto (Goztepe) e Josè Sá (Olympiacos). Difensori: Nelson Semedo (Barcellona), Joao Cancelo (Manchester City), Pepe (Porto), Ruben Dias (Benfica), Josè Fonte (Lille), Daniel Carriço (Siviglia), Mario Rui (Napoli) e Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund). Centrocampisti: William Carvalho (Betis), Danilo (Porto), Ruben Neves (Wolverhampton), Joao Moutinho (Wolverhampton), Renato Sanches (Lille), Bruno Fernandes (Sporting Lisbona) e Pizzi (Benfica). Attaccanti: Bernardo Silva (Manchester City), Podence (Olympiacos), Gonçalo Guedes (Valencia), Cristiano Ronaldo (Juventus), Rafa (Benfica), Joao Felix (Atletico Madrid) e Diogo Jota (Wolverhampton).

GERMANIA – Portieri: Manuel Neuer (Bayern Monaco), Marc-Andre Ter Stegen (Barcellona), Bernd Leno (Arsenal). Difensori: Matthias Ginter (Borussia Monchengladbach), Marcel Halstenberg (Lipsia), Lukas Klostermann (Lipsia), Nico Schulz (Borussia Dortmund), Niklas Stark (Hertha Berlino), Niklas Sule (Bayern Monaco), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen). Centrocampisti: Julian Brandt (Borussia Dortmund), Emre Can (Juventus), Serge Gnabry (Bayern Monaco), Leon Goretzka (Bayern Monaco), Ilkay Gundogan (Manchester City), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Jonas Hector (Colonia), Joshua Kimmich (Bayern Monaco), Toni Kroos (Real Madrid). Attaccanti: Marco Reus (Borussia Dortmund), Luca Waldschmidt (Friburgo), Timo Werner (Lipsia).