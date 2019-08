Quote Serie A, nel big match Juventus – Napoli i bianconeri sono avanti, le altre proposte

Il campionato si infiamma, la seconda giornata infatti è quella della sfida scudetto tra Juventus e Napoli. Entrambe si presentano al big match con una vittoria ottenuta nella prima giornata ed entrambe hanno mostrato punti forti e qualche lacuna, specie in difesa. La gara si preannuncia combattuta come sempre, la favorita d’obbligo è la Juventus sul tabellone Sisal Matchpoint, avanti a 1.95, per il blitz partenopeo allo Stadium si sale a 4.20, il pareggio si gioca a 3.30. Anche gli scommettitori si schierano con la squadra di Sarri, il 56% ha scelto il successo juventino, solo il 15% crede nell’impresa azzurra. Dopo le forti polemiche arbitrali della prima giornata, che hanno coinvolto proprio il Napoli, è probabile l’utilizzo del monitor VAR, proposto a 2.25. La grande sfida potrebbe decidersi anche a ridosso del fischio finale, come avvenne nel 2018 con il gol di testa di Koulibali: la rete nei minuti di recupero del secondo tempo è un’opzione a 4.50. A rendere la seconda giornata particolarmente emozionante ci si mette anche il derby capitolino Lazio – Roma. Le due romane si presentano all’appuntamento con stati d’animo opposti: la prima giornata ha dato indicazioni molto positive sui biancocelesti, con la netta vittoria per 3 a 0 sulla Sampdoria; al contrario, i giallorossi hanno esordito con un deludente 3-3 casalingo contro il Genoa e hanno evidenziato diverse lacune. Ecco allora che i biancocelesti partono con un netto vantaggio nelle quote Matchpoint, a 2.20, il successo della Roma sale a 3.25, il segno X si gioca a 3.50. La squadra di Inzaghi ha convinto anche gli scommettitori, il 70% ha infatti puntato sul segno 1. L’ultimo incrocio con la Lazio impegnata “in casa” è dello scorso marzo e finì 3-0 per i biancocelesti, un ko che costò la panchina a Di Francesco. Lo stesso risultato si gioca a 24.00. Dopo la doppietta nella prima giornata, Immobile si candida ancora ad essere tra i protagonisti del match: la sua rete si gioca a 2.50, a 10.00 un’altra doppietta. Dall’altra parte, Dzeko potrebbe essere decisivo, per esempio con un gol di testa, a 7.50.

Con le avversarie impegnate in scontri diretti, l’Inter punta al primo affondo nel match decisamente più agevole con il Cagliari. I nerazzurri di Conte hanno la strada in discesa, a 1.65, la vittoria dei sardi paga 5.50, a 3.90 il pareggio. Occhio all’ex Nainggolan, che non si è lasciato benissimo con la sua ex squadra: la sua rete vale 6.50. Prima uscita deludente invece quella del Milan, che nel match casalingo contro il Brescia punta all’immediato riscatto. Rossoneri favoriti a 1.45, la vittoria della neo promossa è a 8.00, alta anche la quota pareggio, a 4.20. Sicuri gli scommettitori, 9 su 10 hanno scelto la vittoria milanista.