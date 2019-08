Real Madrid, Zidane non chiude a James e Bale: “Sono qui e conterò anche su di loro”

In bilico. James Rodriguez e Gareth Bale sembrano sempre pronti ad andare via, ma l’unica certezza è che al momento sono due calciatori del Real Madrid. E nonostante siano considerati in uscita, si tratta comunque di due elementi dalle importanti qualità tecniche. Lo sa bene Zinedine Zidane, che al di là di tutte le dinamiche di mercato è ben consapevole di averli attualmente a disposizione e non ha alcuna intenzione di metterli da parte.

“James è in forma e sono contento di averlo in rosa. Mi adatto a quello che ho e mi troverete sempre sorridente perché giochiamo a calcio e ci piace. C’è gente che sta peggio e dobbiamo approfittare della nostra fortuna. Bale? Sembrava andasse via ma è qui. Le cose cambiano e conterò anche su di lui. E’ un calciatore importante e spero, come tutti, che mi metta in difficoltà al momento di fare la formazione. Pogba? E’ un giocatore dello United e noi pensiamo solo a chi è qui. Sono contento dei miei giocatori e sono concentrato esclusivamente sulla gara di domani“.