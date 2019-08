Reggina, delirio per l’arrivo di Denis: “sono contentissimo, forza amaranto” [FOTO e VIDEO]

I tifosi della Reggina in delirio per l’arrivo dell’attaccante German Denis. Esordio positivo per la squadra amaranto che ha conquistato un buon pareggio con il risultato di 1-1 sul campo dell’insidioso Francavilla, decisiva una rete di De Francesco, gli uomini di Toscano sono sicuramente candidati alla vittoria del campionato. L’ultimo colpo di calciomercato può essere considerato sicuramente da novanta, si tratta dell’attaccante Denis con un passato importante con le maglie di Atalanta, Napoli e Udinese, può rappresentare sicuramente un lusso per il campionato di Serie C. Il calciatore è arrivato a Reggio Calabria nella mattina di martedì, delirio all’aeroporto di Reggio, tantissimi i tifosi presenti. In alto la fotogallery con gli scatti in esclusiva di CalcioWeb.

“Siamo felici, adesso le visite mediche e poi gli allenamenti, siamo contentissimi e Forza Reggina”, le prime parole del calciatore. “Bellissimo il calore dei tifosi, è una piazza calorosa, sono a disposizione, sto bene fisicamente. Ho giocato contro questa piazza. All’inizio la trattativa non è stata facile poi si è risolto tutto. Sono pronto per la prossima partita. Qui c’è un progetto importante”.