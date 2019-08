Ripescaggi Serie C, clamoroso: accolto il ricorso del Cerignola, adesso è caos!

Ripescaggi Serie C – Clamoroso colpo di scena nel campionato di Serie C, il Collegio di Garanzia del Coni ha accolto il ricorso presentato dal Cerignola che dunque può festeggiare la Serie C. La notizia è stata pubblicata direttamente dal club su Facebook: “La S.S. Audace Cerignola comunica che il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI ha accolto i due ricorsi presentati. Per la terza volta il Comitato Olimpico Nazionale Italiano dà ragione alla società gialloblù”. La decisione rischia di creare il caos, il campionato passa dunque a 61 squadre con il Girone C che passerà a 21 squadre, previsti a questo punto anche cambiamenti per la compilazione dei calendari.

Nei giudizi iscritti:

– al R.G. ricorsi n. 64/2019, presentato, in data 27 luglio 2019, dalla società S.S. Audace Cerignola

S.R.L. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della Lega Italiana Calcio

Professionistico (Lega Pro) per l’annullamento del provvedimento emesso dal Presidente

Federale della FIGC, di cui al C.U. n. 37/A del 25 luglio 2019, nonché di tutti gli atti presupposti e

connessi al gravato provvedimento, con precipuo riguardo alla nota del Presidente della Lega Pro

del 24 luglio 2019, della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivo – Organizzativi della FIGC

del 25 luglio 2019 ed alle certificazioni e comunicazioni della Lega Pro e della FIGC in essa

richiamate, nelle parti in cui risultino in qualche modo lesivi dei diritti e degli interessi della

ricorrente, in rapporto all’oggetto dell’odierno contendere, nonché degli atti conseguenti, tra cui, in

particolare, il Calendario del Campionato di Serie C pubblicato con C.U. n. 57/L del 25 luglio 2019;

– al R.G. ricorsi n. 66/2019, presentato, presentato, in data 31 luglio 2019, della società S.S.

Audace Cerignola S.R.L. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della

Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro) per l’annullamento del provvedimento di ratifica

emesso dal Consiglio Federale della FIGC nella riunione del 30 luglio 2019 e pubblicato con C.U.

n. 38/A di pari data, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti al gravato

provvedimento ed in particolare della delibera presidenziale del 25 luglio 2019, pubblicata con

C.U. n. 37/A.

Riuniti i ricorsi, li accoglie.

Spese compensate.