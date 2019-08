Situazione ancora incerta per quanto riguarda i ripescaggi nel campionato di Serie C, nel dettaglio tutto potrebbe ancora cambiare considerando il ricorso presentato dal Cerignola che ha chiesto di disputare nella prossima stagione la terza serie italiana. Nella giornata di oggi è andata in scena l’udienza hanno partecipato il presidente e il patron dell’Audace, Nicola e Michele Grieco, oltre al sindaco di Cerignola Metta e all’avvocato Cesare Di Cintio, legale della società. Al termine della Riunione il Consiglio di Garanzia ha deciso di rinviare tutto alla giornata di lunedì 5 agosto alle 11.30, tra pochi giorni dunque il Cerignola conoscerà il suo futuro.