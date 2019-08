Risultati Coppa Italia Serie C, tante gare oggi: il programma completo e le classifiche aggiornate

Coppa Italia Serie C, ricco il programma odierno per quanto riguarda la competizione relativa alla terza serie italiana. Dopo l’unico match di ieri, con la Pistoiese vittoriosa in casa della Pianese ma comunque fuori, tante le gare previste per oggi, tra il pomeriggio e la serata. Ecco il programma completo.

SABATO 17 AGOSTO 2019

GIRONE D

PIANESE – PISTOIESE 0-2

Classifica: Pontedera 4, Pistoiese 3, Pianese 1. Qualificata: Pontedera.

DOMENICA 18 AGOSTO 2019

GIRONE A

RENATE – COMO ORE 20.00

Classifica: Renate e Como 3, Gozzano 0.

GIRONE B

ALBINOLEFFE – LECCO ORE 17.00

Classifica: Albinoleffe e Giana 3, Lecco 0.

GIRONE C

REGGIO AUDACE – JUVENTUS U23 Stadio “G. Moccagatta”, Alessandria ORE 18.30

Classifica: Juve under 23 e Reggiana 3, Pergolettese 0.

GIRONE E

VIS PESARO – RIMINI ORE 20.30

Classifica: Cesena 6, Rimini e Vis Pesaro 0. Qualificata: Cesena.

GIRONE F

VIRTUSVECOMP VERONA – ARZIGNANO VALCHIAMPO ORE 17.30

Classifica: Arzignano Valchiampo 3, Modena e V.Vecomp 1.

GIRONE G

TERAMO – GUBBIO Stadio “Pietro Barbetti”, Gubbio ORE 20.30

Classifica: Gubbio e Teramo 3, Fano 0.

GIRONE H

RIETI – TERNANA ORE 20.30

Classifica: Ternana e Olbia 3, Rieti 0.

GIRONE I

AVELLINO – BARI ORE 17.30

Classifica: Bari 3, Paganese e Avellino 1.

GIRONE L

SICULA LEONZIO – VIBONESE ORE 17.30 (and. 1-2)

GIOVEDÌ 29 AGOSTO 2019

GIRONE M

PICERNO – BISCEGLIE (andata) ORE 20.30

Nelle giornate di cui al presente programma osservano il turno di riposo:

GIR. A GOZZANO

GIR. B GIANA ERMINIO

GIR. C PERGOLETTESE

GIR. D PONTEDERA

GIR. E CESENA

GIR. F MODENA

GIR. G A.J. FANO

GIR. H OLBIA

GIR. I PAGANESE