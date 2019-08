Risultati Europa League, adesso si fa sul serio: il programma completo

RISULTATI EUROPA LEAGUE – Entra sempre più nel vivo l’Europa League, la competizione preannuncia sempre di più grande spettacolo, in campo squadre importanti con l’obiettivo di superare il turno ed arrivare il più lontano possibile. Match davanti al pubblico amico per il Feyenoord che dovrà vedersela contro l’Hapoel Beer Sheva, stesso discorso per l’altra olandese, il PSV contro l’Apollon. Trasferta per il Francoforte contro lo Strasburgo, partita che preannuncia grande spettacolo, partita in casa per il Celtic contro l’AIK Stockholm, l’Espanyol affronta lo Zorya, lo Slovan Bratislava contro il PAOK.

Risultati Europa League, il programma