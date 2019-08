Risultati Europa League, la competizione entra nel vivo: il programma completo

Risultati Europa League – Tre giorni fondamentali per l’Europa League, si giocano le gare di ritorno valide per i preliminari, la competizione entra nel vivo e le squadre più importanti iniziano a fare sul serio. Si inizia nella giornata di martedì con tre partite, trasferta dello Slovan Bratislava sul campo del Dundalk. Altre tre partite mercoledì con il Guimaraes impegnato davanti al pubblico amico. Il programma ricco è previsto come al solito giovedì, trasferta per il Feyenoord, così come per CSKA Sofia e Sparta Praga. Alla ricerca della qualificazione l’Az Alkamaar, partite davanti al pubblico amico per Psv, Rangers, Wolves, Francoforte e Espanyol.

Risultati Europa League, il programma

Martedì

Kalju (Est)-Dudelange (Lux) ore 18

Linfield (Nir)-Sutjeska (Mne) ore 20.45

Dundalk (Irl)-Slovan Bratislava (Svk) ore 21

Mercoledì

Atromitos (Gre)-Legia (Pol) ore 18

Guimaraes (Por)-Ventspils (Lat) ore 18

Saburtalo Tbilisi (Geo)-Ararat-Armenia (Arm) ore 18

Giovedì