Roma, 3-1 all’Arezzo in amichevole: primo gol per Dzeko dopo il rinnovo

La Roma batte l’Arezzo per 3-1 in amichevole, ma i gol arrivano solo nella ripresa. I giallorossi giocano a lungo sotto ritmo ma nel finale chiudono i giochi. Allo Stadio Città di Arezzo Paulo Fonseca schiera un 4-2-3-1 con Pau Lopez tra i pali e una linea difensiva composta da Florenzi, Fazio, Juan Jesus e Kolarov. Cristante e Diawara si muovono davanti alla difesa, mentre Under, Zaniolo, Perotti formano il tridente a sostegno di Edin Dzeko, fresco di rinnovo.

Come detto, seppur nel finale della prima frazione la Roma provi ad accelerare il ritmo, all’intervallo è ancora 0-0. Il vantaggio arriva al 48′, con il rigore di Perotti dopo un fallo su Zaniolo. L’Arezzo tiene testa alla Roma fino al 60′, poi Di Donato cambia molti giocatori e la squadra di Fonseca conquista campo: al 58′ Dzeko spreca un’ottima occasione calciando addosso al portiere, ma al 65′ si riscatta festeggiando il rinnovo del contratto con un preciso diagonale mancino che regala il 2-1 alla Roma. L’Arezzo prova a reagire anche con le seconde linee e al 78′ Caso colpisce una clamorosa traversa con un tentativo dalla distanza, ma nel finale i giallorossi non rischiano più e anzi trovano il terzo gol firmato da Kluivert.