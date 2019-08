Roma, che frecciate dall’agente di Dzeko: “Non poteva aspettare l’Inter e tutta la situazione Icardi”

Importanti retroscena sulla trattativa Dzeko-Inter, all’indomani dell’ufficialità del rinnovo tra il bosniaco e la Roma, sono emersi dalle parole dell’intermediario dell’attaccante, Silvano Martina. Queste le sue parole a Tele Radio Stereo.

“Edin ha Roma e la Roma nel cuore e non sono parole di circostanza per lui e per la famiglia. L’opportunità dell’Inter era una cosa concretissima, però c’era da aspettare ancora un pochino e un giocatore con la storia di Edin non poteva aspettare le scelte di qualcuno… degli Icardi, della situazione e aspettare sostanzialmente l’Inter“. Così, parlando con lui, al di là delle contestazioni, abbiamo capito che è ancora molto apprezzato e tre giorni fa abbiamo iniziato a parlare del rinnovo con la Roma e l’abbiamo concluso ieri sera. Sicuramente, il fatto che tutti, dall’allenatore, ai compagni fino ai tifosi, chiedevano questo rinnovo, ha influito molto. Si è sentito importante in un club come la Roma e da lì rinnovare è stato semplice, l’ha fatto con grande entusiasmo. Quando abbiamo comunicato a Petrachi dell’apertura al rinnovo la Roma è stata il club più felice al mondo. Lui aveva voglia di vivere un’esperienza diversa, di giocare la Champions, ma i tempi lunghi l’hanno fatto riflettere“.