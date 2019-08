Roma-Real Madrid, Dzeko segna (forse) uno dei suoi ultimi gol all’Olimpico: ma è uguale al primo [VIDEO]

Amichevole di lusso all’Olimpico di Roma tra i giallorossi e il Real Madrid. Spettacolo e gol nel primo tempo, 2-2 all’intervallo. Reti di Marcelo, Perotti e Casemiro, grande prestazione di Dzeko, autore del secondo gol giallorosso e di tante belle giocate. Il bosniaco potrebbe essere all’ultima gara con la maglia della Roma. Bellissimo il suo gol, molto simile al suo primo sigillo in maglia giallorossa contro il Siviglia, sempre in amichevole in un 6-4 dell’agosto 2015. Un segno del destino forse: primo e ultimo gol ad avversari spagnoli e due reti praticamente uguali, anche se quello di oggi è più difficile e più bello. I tifosi della Roma sperano non sia così. In basso i due VIDEO.

What a start! It’s taken just 4 minutes for @EdDzeko to score on his #ASRoma debut! http://t.co/HOUBTKqrt9 — AS Roma English (@ASRomaEN) August 14, 2015