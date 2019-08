Roma, Smalling: “Grande club. Fonseca mi ha esaltato. Ci sono grandi obiettivi e voglio aiutare”

“Per lasciare il Manchester United dovevo venire in un grande club, con grandi ambizioni, grandi obiettivi e tanta storia: volevo far parte di tutto questo e ci sono riuscito”. Sono le prime parole di Chris Smalling da giocatore della Roma pubblicate sul profilo ufficiale del club giallorosso. “Dzeko e Kolarov sono giocatori di esperienza, per quello che hanno fatto in Premier League. Ho parlato con loro e con altri giocatori che hanno giocato in Italia. Si parla molto bene della Serie A e della Roma: è stato un gioco da ragazzi scegliere”.

Decisivo è stato Paulo Fonseca.

“Mi ha esaltato la conversazione con Fonseca, non appena abbiamo finito di parlare mi sono detto: ok, facciamolo. E’ stata l’ultima conferma di cui avevo bisogno per prendere questa decisione: trenta secondi dopo volevo chiudere la trattativa”.

La prima sfida sarà il derby.

“E’ un una partita che si vede sempre, in tutto il mondo. E’ una grande sfida, che è nella testa di tutti, in tutto il mondo. I tifosi vanno pazzi per questa partita e questo è ciò di cui abbiamo bisogno come giocatori, ci dà una grande spinta. Quindi arrivare qui e avere già il Derby in un paio di giorni è lo scenario perfetto per me”.

Sugli obiettivi stagionali, l’inglese precisa:

“A livello di squadra ne ho parlato con l’allenatore: vogliamo fare bene in Serie A, qualificarci per la prossima Champions League, dire la nostra in Europa League e cercare di conquistarla. Ci sono molti traguardi e voglio contribuire ai successi di questo club”.