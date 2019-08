Serie A, l’analisi della prima giornata: è ancora la Juve di Allegri, bene l’Inter ma è il Napoli ad entusiasmare

Si è conclusa ieri la prima giornata del campionato di Serie A, un turno scoppiettante che ha già portato importanti indicazioni, è già il momento di effettuare un primo bilancio. Il turno si è aperto con il successo della Juventus sul campo del Parma, 0-1 grazie ad una rete siglata dal difensore Chiellini, sembrava ancora la squadra di Massimiliano Allegri, la mano di Maurizio Sarri ancora non si è vista. I bianconeri hanno giocato una partita concreta ma senza entusiasmare dal punto di vista del gioco, la partita forse richiedeva una strategia del genere contro una squadra che ha badato principalmente a difendersi, la prova del nove sarà sicuramente nella prossima giornata contro il Napoli, la Juventus dovrà dimostrare con il gioco i passi in avanti avvenuti con il cambio in panchina. Al contrario continua ad entusiasmare la squadra di Ancelotti che esce sicuramente più forte dalla prima giornata di campionato.

Il Napoli ha conquistato bottino pieno su un campo difficilissimo come può essere quello della Fiorentina, vincere a Firenze non sarà facile per nessuno e gli azzurri l’hanno fatto sfruttando le caratteristiche degli attaccanti, gli uomini avanzati di Ancelotti fanno veramente paura, il quarto gol è stato sfrutto di qualità, velocità e fiuto del gol in attesa di Lozano e probabilmente anche di Llorente, l’ex Juventus può rappresentare un’arma in più. La prossima sfida Juve-Napoli non sarà di certo decisiva ma servirà ai due allenatori per cercare conferme dopo la prima giornata. Non sorprendono le difficoltà del Milan, la campagna acquisti dei rossoneri non ha convinto e Giampaolo prepara già cambiati dal punto di vista tattico, troppo presto dopo appena una giornata di campionato, il calciomercato non ha convinto e l’eventuale arrivo di Correa potrebbe non risolvere i problemi.

La Roma conferma le impressioni della vigilia, una squadra che gioca sempre per vincere e che sfrutta molto il gioco offensivo, confermati invece gli evidenti problemi in difesa, subire tre gol dal Genoa ed in casa non rappresenta sicuramente un buon biglietto da visita. Come previsto da CalcioWeb con la griglia di partenza si candida ad essere protagonista la Lazio di Simone Inzaghi che ha annichilito la Sampdoria, Immobile si conferma come sempre e con la qualità di Correa e Milinkovic si può veramente sognare. Infine l’Inter, Conte già convince e non avevamo dubbi sulle qualità dell’ex ct della Nazionale. Si è già vista l’impronta dell’allenatore e gli acquisti sono stati azzeccati, in attesa dell’arrivo di Alexis Sanchez, calciatore in grado di cambiare passo e di portare qualità in attacco. Il Lecce ha dimostrato di non essere irresistibile, l’Inter dovrà confermarsi in un match sicuramente più difficile contro il Cagliari.