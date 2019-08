Serie A, le ultime dai campi: Parma, differenziato per Kucka

Ad una decina di giorni dall’inizio del campionato, le squadre di Serie A proseguono la loro preparazione in attesa degli ultimi colpi di mercato.

Mattinata di allenamento per il Parma di mister D’Aversa, impegnato a preparare la sfida di Coppa Italia contro il Venezia, in programma sabato e valida per il terzo turno eliminatorio. Per i crociati lavori di core stability seguiti da forza, cambi di direzione e un lavoro per reparti. Juraj Kucka ha svolto un programma differenziato a causa di un sovraccarico muscolare al soleo, la cui entità verrà rivalutata nei prossimi giorni. Domani seduta mattutina a porte chiuse.

Un minuto di silenzio, a partire dalle 11.36, durante l’allenamento svolto questa mattina, al centro sportivo “Gloriano Mugnaini”, dalla Sampdoria. Un modo per ricordare le vittime del crollo del ponte Morandi, avvenuto esattamente un anno fa. Per quel che riguarda la seduta di oggi, il tecnico blucerchiato, Eusebio Di Francesco, ha impegnato prima i suoi in un lavoro atletico per poi curare la parte tecnico-tattica e concludere con una partitella a campo ridotto. Tutti i calciatori, compresi Gianluca Caprari, Albin Ekdal e Manolo Gabbiadini, al secondo test con i compagni, hanno lavorato in gruppo. Domani mattina nuovo allenamento.

Prosegue la preparazione del Cagliari in vista della sfida contro il Chievo in programma domenica sera e valida per il terzo turno eliminatorio di Coppa Italia. La parte iniziale della seduta è stata dedicata ad una serie di circuiti tecnici e di reattività. I rossoblu sono stati poi suddivisi in due gruppi di lavoro per svolgere esercitazioni tattiche difensive a reparto. Al termine la squadra si è riunita per una verifica collettiva del lavoro svolto, quindi partite a campo ridotto alternate a lavori fisici. Personalizzato per Lucas Castro che come da programma lavora aumentando progressivamente i carichi. A riposo Filippo Romagna, out per una tonsillite. Domani mattina nuova seduta di allenamento.