Solskjaer dà indicazioni di mercato: Darmian verso il… Parma, commento anche su Smalling e Sanchez

“Non sono molti i giocatori inglesi che hanno avuto la possibilità di giocare in Italia, speriamo che torni un giocatore migliore”. Sono le dichiarazioni del tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer sul trasferimento di Chris Smalling alla Roma.”E’ un’opportunità per Chris che si è venuta a creare negli ultimi due giorni. Con sei difensori centrali non avrei potuto garantirgli un posto in prima squadra”, ha spiegato questa mattina Solskjaer in conferenza stampa.

“Matteo Darmian potrebbe partire. C’è stato un certo interesse per lui in Italia e vuole tornare a casa“. Si profila il ritorno in Italia per l’ex Torino Darmian, nelle ultime ore forte interesse da parte del Parma. Infine sul passaggio di Alexis Sanchez all’Inter: “E’ stato qui per 18 mesi e per lui non ha davvero funzionato. Penso sia importante anche per lui che ricominci a giocare regolarmente e a segnare gol, questo prestito alla fine andrà a beneficio di tutti. Ora ogni weekend vedremo Romelu (Lukaku) e Alexis giocare insieme. Per quanto mi riguarda, ho fiducia in Martial, Rashford e Greenwood in attacco”.