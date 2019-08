Torino, ma come si fa? Con il Wolverhampton arbitra un portoghese. C’è lo zampino di Jorge Mendes?

L’Uefa ha reso noto le designazioni arbitrali per le sfide di andata del Playoff di Europa League. Torino-Wolverhampton affidata ad un portoghese. Sembrerebbe ordinaria amministrazione, ma chi conosce bene la squadra inglese sa che c’è una ricca colonia lusitana in squadra tra giocatori, allenatori e…procuratori. Già, perché è noto il rapporto tra il Wolverhampton e Jorge Mendes, che ha diversi assistiti tra le fila dei lupi e ha provato diverse volte a portarci anche André Silva. Artur Soares Dias è portoghese, come 14 tesserati dei Wolves.

I titolari Rui Patricio, Vinagre, Ruben Neves, Joao Moutinho e Diogo Jota, ai quali si aggiungono i due neo acquisti Bruno Jordao e Pedro Neto, appena prelevati dalla Lazio. In panchina, poi, siede per la terza stagione consecutiva il tecnico Nuno Espirito Santo, tutto ciò fa balzare all’occhio dei tifosi granata e non solo, la scelta della Uefa, ampiamente criticabile, seppur fatta in buona fede (ne siamo sicuri). Eppure a scegliere l’arbitro è stato il designatore Roberto Rosetti, torinese, e qui sarebbero gli inglesi a potersi lamentare. Insomma, corsi e ricorsi del calcio, speriamo solo di vedere una bella partita e soprattutto che sia arbitrata bene, altrimenti…