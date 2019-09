Accadde oggi, 7 settembre 1893: nasce il Genoa, una delle squadre più antiche d’Italia

Il Genoa Cricket and Football Club, meglio nota come Genoa, è una delle due principali società calcistiche del capoluogo ligure. Detiene un importante primato: è la più longeva fra le squadre italiane ancora in attività, la sua nascita è avvenuta infatti il 7 settembre del 1893. Vinse gran parte dei suoi scudetti, 9 in totale, a cavallo tra l’800 e il 900. Il primo fu nel 1893, quando però i campionati duravano un solo giorno e le squadre partecipanti erano soltanto quattro. L’ultimo è invece risalente al 1923. Negli anni successivi tanti alti e bassi, a dir la verità più ombre che luci. Con l’avvento di Enrico Preziosi alla presidenza è arrivata una maggior stabilità, ma anche una serie pesante di contestazioni. Il Genoa è una società gloriosa, che ha ospitato tra le sue fila giocatori fortissimi come Gianluca Signorini, storico capitano rossoblu a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 e scomparso a 42 anni a causa della Sla, ma anche Pruzzo, Aguilera, Milito, Palacio, Skuhravý.