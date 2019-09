Allegri si ‘dimentica’ della Juventus: “l’Inter adesso può vincere lo scudetto”

Il tecnico Massimiliano Allegri ha interrotto in estate il rapporto con la Juventus, adesso l’allenatore si è presto un anno di pausa con l’obiettivo di tornare protagonista dalla prossima stagione.”Non sono assolutamente pentito della scelta fatta con la Juventus, le cose non vanno forzate. Dopo cinque anni era arrivato il momento di prenderci una pausa, forse il presidente l’aveva capito prima di me. Ne abbiamo fatta di strada, da quando a Vinovo mi lanciavano ortaggi di ogni tipo…”. Sono le dichiarazioi dell’allenatore come riporta Padovasport.

“Con Andrea Agnelli è rimasto un bel rapporto, siamo stati anche insieme quest’estate”, ha detto l’allenatore. “È un giovane con grandi vedute europee, sta facendo tutto il possibile per migliorare il calcio italiano”. Su Beppe Marotta: “Alla Juve ho vinto sia con lui che senza di lui. All’Inter ha costruito una squadra forte e con Conte ha fatto una scelta di peso in panchina. Può vincere lo scudetto.”

Su Cristiano Ronaldo: “la sua forza è a livello mentale: ha 35 anni, ha vinto Champions, Europeo e Palloni d’Oro ma continua a darsi stimoli importanti che fanno la differenza. La tecnica è fondamentale per rimanere ad alti livelli per tanti anni, ma la differenza la fanno la testa e la professionalità. Se preferisco allenare Ronaldo o un giovane di talento? Ronaldo, senza dubbio…”-