Amichevoli internazionali: Lautaro show trascina l’Argentina, tonfo Brasile

Si sono giocate nella notte alcune amichevoli tra le squadre del raggruppamento centro-sud americano. In luce soprattutto l’Argentina, il suo uomo del momento è Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter trascina l’Albiceleste al successo per 4-0 contro il Messico. L’altra ‘big’ invece, il Brasile, toppa clamorosamente. I verdeoro, vincitori dell’ultima Copa America, nel ‘replay’ della finale contro il Perù perdono in casa: decide una rete di Abram all’85’. Solo pari per Colombia (reti bianche contro il Venezuela) e Uruguay (1-1 negli Usa). Cile sconfitta in rimonta in Honduras, tris Ecuador alla Bolivia.