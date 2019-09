Atalanta-Torino, le formazioni ufficiali: Ilicic subito titolare, gioca Djidji

Atalanta-Torino, le formazioni ufficiali – Manca poco al calcio d’inizio di Atalanta-Torino, una delle gare in programma in questa domenica di Serie A. L’Atalanta è ripartita come aveva finito, cioè con una vittoria. Successo in rimonta sul campo della Spal, grazie specialmente allo straordinario ingresso di Muriel, autore di una doppietta. Anche il Torino ha vinto all’esordio, in casa contro il Sassuolo. Granata eliminati dall’Europa League in settimana e vogliosi sicuramente di riscatto. Le formazioni ufficiali del match.

ATALANTA-TORINO, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.

Torino (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, Djidji, Bonifazi; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meité, Ola Aina; Berenguer; Belotti.