Giù le mani da Balotelli, basta polemiche sterili: SuperMario talento da salvaguardare, è difficile trattarlo come tutti gli altri?

Giù le mani da Mario Balotelli. Nella serata di ieri è andata in scena una partita importante valida per il campionato di Serie A, successo in rimonta della Juventus che ha avuto la meglio del Brescia. Partita importante per la squadra di Corini che era passata in vantaggio con la rete del solito Donnarumma, poi la rimonta dei bianconeri prima con l’autogol di Chancellor e poi con la magia di Pjanic che ha superato Joronen dalla lunga con un grande tiro. La 5^ giornata del campionato di Serie A ha portato il grande ritorno di Mario Balotelli, l’attaccante in campo dopo aver scontato quattro giornate di squalifica dalla scorsa stagione e l’impatto è stato subito molto importante, partita positiva per l’ex Inter e Milan che ha messo in mostra buone giocate, non ha inciso dal punto di vista realizzativo ma la condizione fisica non è ancora delle migliori.

Il ritorno di Balotelli ha portato le solite polemiche sterili, si sono verificati due episodi, uno prima ed uno dopo la partita, ogni singolo movimento del calciatore viene ‘ingigantito’, risulta veramente difficile trattare Balotelli come tutti gli altri calciatori e non riusciamo a capire il motivo. SuperMario è un talento da salvaguardare, forse potenzialmente il miglior attaccante italiano, un calciatore in grado di trascinarci al prossimo Europeo, da questo punto di vista sarà fondamentale la stagione con la maglia del Brescia ma Balotelli deve essere tutelato. Nelle ultime ore sta circolando un video sul web, “Balotelli sta fumando nello spogliatoio”, si legge, si nota qualcosa in bocca ma non si tratta di una sigaretta, Balotelli era intento a baciare il crocifisso che porta sempre con sè in ricordo del padre adottivo. Un gesto dunque intimo del calciatore che è stato trasformato in polemica. Nel finale della partita contro la Juventus è stata ripresa una frase del calciatore: “sempre la Juve”, si legge nel labiale del calciatore, con riferimento ad alcune presunte decisioni arbitrali che avrebbero in qualche modo favorito i bianconeri. Una lamentela nei confronti degli arbitri, episodi del genere se ne vedono in ogni partita e che riguardano tutti i calciatori ma che non hanno avuto questo risalto mediatico. Balotelli può anche sbagliare in alcune occasioni ma deve essere trattato come tutti gli altri, criticato quando sbaglia, lodato quando merita, dopo la partita di ieri contro la Juventus solo applausi per SuperMario. Tutto il resto è noia.