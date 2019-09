Balotelli snobba Cristiano Ronaldo: clamorosa frecciata anche alla Juventus!

“La partita con la Juventus? E’ come tutte le altre”. Indifferenza da parte di Mario Balotelli in vista della prossima giornata del campionato di Serie A contro la Juventus, l’attaccante ha scontato 4 giornate di squalifica. Nell’anticipazione dell’intervista che ha rilasciato a Dazn il calciatore non risparmia qualche frecciata: “Non sono mai stato cosi’ bene, nemmeno ai tempi del Manchester City”, dice a proposito del suo stato di forma e della sua condizione. Poi la frecciata a Cristiano Ronaldo: “Se mi esalta l’idea di giocare contro CR7? No, non mi interessa proprio”. Poi pero’ specifica: “Ronaldo e’ un grandissimo campione, lui e Messi sono i piu’ forti del mondo e sara’ certamente molto bello giocarci contro. Ma non al punto da arrivare ad esaltarmi. Sul serio per me quella con la Juve e’ una partita come le altre: cerchero’ di segnare come ci provero’ in tutte le altre gare perche’ voglio vincere”. Sui primi mesi al Brescia: “Sono tranquillo perche’ penso di aver lavorato in questo periodo piu’ di quanto non abbia mai fatto nei miei primi 10 anni di carriera. Per me in questo momento l’importante e’ stare bene anche se e’ ovvio che non ho il ritmo partita. Quanto al peso, l’ultima volta che ho pesato come in questo momento e’ stato quando avevo 20 anni al City?”. Infine sulla Nazionale: “Ovviamente giocare l’Europeo non sarebbe brutto…E’ un mio obiettivo. Ma ora non sto pensando all’Italia: solo ad essere in forma al 200%”.