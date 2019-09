Best FIFA Awards, i migliori allenatori e calciatori: la lista dei finalisti

Sono Cristiano Ronaldo della Juventus, Leo Messi del Barcellona e Virgil Van Dijk i finalisti del Best FIFA Football Awards, i tre calciatori sono in lizza per diventare il miglior calciatore del 2019. Nella categoria femminile, le finaliste sono l’inglese Lucy Bronze, le americane Alex Morgan e Megan Rapinoe, il nome del vincitore sarà rivelato il il 23 settembre al teatro la Scala di Milano.

Sul fronte allenatore Pep Guardiola del Manchester City, Jurgen Klopp del Liverpool e Mauricio Pochettino del Tottenham sono i finalisti del Best FIFA Award per il miglior allenatore del 2019. Nella categoria femminile, finaliste sono Jill Ellis (ct degli Usa), Phil Neville (ct Inghilterra) e Sarina Wiegman (ct Olanda).