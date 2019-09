‘The Best FIFA Football Awards’, tutti i premiati e l’undici ideale: Messi e Ronaldo protagonisti [FOTO]

Serata di premiazioni al Teatro alla Scala di Milano. Evento pieno di stelle quello del ‘The Best FIFA Football Awards‘. Di seguito, ecco l’elenco di tutti i premiati e l’undici ideale. In alto la FOTOGALLERY dell’evento.

Daniel Zsóri ha vinto il FIFA Puskas Award 2019 (gol più spettacolare). Il giocatore ungherese è stato premiato per il gol segnato in Debrecen-Ferencvaros TC, nel campionato magiaro, il 16 febbraio 2019. Zsóri ha preceduto Lionel Messi (ARG) e Juan Fernando Quintero.

Jürgen Klopp ha vinto il premio di miglior allenatore per la stagione 2019. Il tecnico dei Reds ha preceduto Pep Guardiola e Mauricio Pochettino. “Sono molto orgoglioso e onorato, sono qui perché abbiamo lavorato bene in passato. L’allenatore è bravo nel momento in cui è brava la squadra. Siete un gruppo di giocatori meravigliosi”, ha commentato Klopp.

Silvia Grecco, la mamma brasiliana che descrive con passione al figlio cieco le partite del Palmeiras, ha vinto il Fan Award 2019. Grecco ha preceduto Gli appassionati tifosi della Nazionale Olandese alla FIFA Women’s World Cup France 2019 e Justo Sanchez, il papà uruguayano che non perde una sola partita della sua squadra rivale in memoria del proprio figlio scomparso.

Alisson Becker ha vinto il premio di miglior portiere per la stagione 2019. Il numero 1 dei Reds ha preceduto Ederson e Marc-André ter Stegen. Alisson in questa stagione ha vinto la Champions League con il Liverpool e la Coppa America con il Brasile.

Jill Ellis ha vinto il premio di miglior allenatrice per la stagione 2019. La neo campionessa del Mondo ha preceduto Phil Neville e Sarina Wiegman, ricevendo il premio dalle mani di Jose Mourinho.

Lionel Messi ha vinto il premio di miglior giocatore per la stagione 2019. Il fuoriclasse del Barcellona e dell’Argentina ha preceduto Cristiano Ronaldo e Virgil van Dijk. Per Messi è la sesta vittoria nel premio organizzato dalla FIFA.

Megan Rapinoe ha vinto il premio di miglior giocatrice per la stagione 2019. L’attaccante americana ha preceduto Lucy Bronze e Alex Morgan. L’olandese Sari van Veenendaal ha vinto il premio di miglior portiere. “Sono priva di parole, è stata una stagione incredibile per il calcio femminile. Ma per chi se ne è accorto solo adesso: siamo solo all’inizio”. Queste le parole di Megan Rapinoe, capitano degli USA ai Mondiali’. “Una delle cose che mi ha ispirato di più sono stati Koulibaly e chi ha reagito per combattere il razzismo, o la giovane iraniana a cui non è stato possibile partecipare ad una partita (e che si è data fuoco, ndr). Ma anche tutte le donne che ogni giorno devono lottare per combattere l’omofobia e per fare il loro sport femminile. Ma se vogliamo veramente cambiare le cose, tutti dovete arrabbiarvi contro il razzismo e contro la mancanza di investimenti sulle donne. Queste sono le cose che mi ispirano”.

Questo, invece, l’undici ideale secondo un 4-2-4: in porta Alisson; in difesa Sergio Ramos, Matthijs de Ligt, van Dijk e Marcelo; a centrocampo Modric e de Jong; in attacco Mbappé, Leo Messi, Eden Hazard e Cristiano Ronaldo. La nazione più rappresentata l’Olanda, la squadra il Real Madrid. Unico italiano fra i candidati era Giorgio Chiellini, per la Serie A erano in lizza anche Cancelo, Alex Sandro e Godin.