Bologna-Roma, le parole di Fonseca: “La squadra ha giocato con coraggio e carattere”

“Abbiamo fatto buona partita, dominando. Il Bologna è un’ottima squadra, abbiamo giocato con coraggio e carattere, creato molte occasioni, penso che abbiamo meritato. Sono felice”. Lo ha detto Paulo Fonseca, allenatore della Roma, dopo la vittoria al Dall’Ara per 2-1 decisa da una rete di Dzeko al 94′. “Se vogliamo stare in alto in classifica, dobbiamo giocare in trasferta come giochiamo in casa”, ha spiegato il tecnico giallorosso. “La difesa? Stiamo lavorando per migliorare, ma oggi la squadra è stata sicura, anche difensivamente”, ha aggiunto il portoghese. “Solo una volta il Bologna ha creato una chiara situazione da gol. Stiamo lavorando, la squadra sta imparando”, ha concluso.