Brasile, Criciuma-Ponte Preta: i due calciatori… separati alla nascita [FOTO]

Brasile. Nel campionato di Serie B si gioca Criciuma-Ponte Preta. Una partita senza particolari sussulti. La cosa più interessante del match, finito 0-0, è l’incredibile somiglianza tra Leo Gamalho e Renan Fonseca. L’immagine diventa virale in pochi minuti su Twitter. I due calciatori, avversari in campo, sembrano gemelli. Stessa barba, stesso codino. Un caso più unico che raro, visto che nello screenshot che ha fatto il giro del web viene immortalato anche un tifoso che (incredibile ma vero!) somiglia a sua volta ai due calciatori. A fine partita i due protagonisti ci hanno scherzato sopra, essendo stati in passato anche compagni nel Santa Cruz. “Avevamo già giocato insieme a Santa Cruz nel 2014 ma lui allora aveva i capelli diversi, io invece li ho sempre portati così. Ma Renan è un amico e alla fine ha voluto farmi un omaggio e mi ha copiato il taglio“, ha detto Gamalho. Fonseca ha risposto: “Io gli avrò copiato i capelli ma lui ha fatto lo stesso con la mia barba!”. In basso lo scatto.