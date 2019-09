Cagliari, buon sangue non mente: esordio con gol per Bruno Conti Jr e abbraccio al padre Daniele [VIDEO]

E’ proprio il caso di dire buon sangue non mente. Bruno Conti Jr realizza un gol all’esordio in Primavera con la maglia del Cagliari, la stessa del padre Daniele. Il più piccolo dei Conti ha regalato così una vittoria importante per il campionato dei rossoblu nel pieno stile della sua famiglia che tanto ha dato al calcio. Un tiro dai 25 metri, simile alle punizioni di potenza del padre o alle prodezze del nonno Bruno, pezzo di storia, capitano simbolo della Roma e campione del mondo nel 1982.

Grazie al gol di Conti jr la primavera del Cagliari ha superato 2-1 l’Empoli. Felice il tecnico della primavera sarda Max Canzi: “Bruno ha fatto un bellissimo gol, è una ciliegina che si merita perché lavora duramente e oggi ha sfruttato l’occasione contribuendo ad un’ottima prova di squadra. Detto ciò, va ricordato che è un 2002 alle prime armi in questa categoria come tutti i suoi coetanei che assieme a lui devono fare ancora tantissimo per diventare un calciatore, si goda queste ore di entusiasmo e continui come sta facendo”.