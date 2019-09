Cagliari, Maran al settimo cielo: “Questa squadra ha preso la strada giusta”

“Questa squadra ha preso la strada giusta, in Serie A per prevalere sugli avversari bisogna veramente dare il massimo in ogni momento della partita e siamo stati bravi a interpretare determinati momenti. Era da quattro partite che non vincevamo in casa: pesava un po’, è stata una grande soddisfazione”. Parla così a Sky Sport il tecnico del Cagliari Rolando Maran al termine del match vinto dai suoi per 3-1 sul Genoa. “Oggi siamo riusciti a interpretare bene le giuste rotazioni, anche meglio rispetto a Parma. Abbiamo subito gol proprio quanto non stavamo soffrendo, ma ci siamo andati a prendere la vittoria con tutte le nostre forze. Siamo felici per noi e per i nostri tifosi che ci danno una grande mano”.

“Simeone incarna lo spirito di questa squadra e di questa terra, si è calato con lo spirito giusto. Accanto a Joao Pedro sta rendendo nel migliore dei modi. Castro? Ha peculiarità particolari, diverse da altri: ogni giocatore che ho messo sulla trequarti ha interpretato il ruolo con le proprie caratteristiche. Oliva? Sono contento abbia esordito, lo meritava da tempo dopo i quattro mesi di ambientamento nella scorsa stagione”.