Calciomercato, Allegri pronto a tornare in panchina: cessione della Juve, Josè Mauri trova squadra

Il calciomercato continua a regalare spettacolo, la sessione estiva è da poco terminata ma i club italiani e non solo continuano a muoversi per non farsi trovare impreparati per le sessioni di gennaio ed anche per la prossima estate. E’ calda anche la situazione per le panchine, in particolar modo novità clamorose potrebbero arrivare anche entro le prossime settimane.

ANSU FATI E’ UN CITTADINO SPAGNOLO – Ansu Fati sta incantando tutti con la maglia del Barcellona, l’attaccante è diventato un cittadino spagnolo, il Consiglio dei Ministri ha dato infatti il via libera alla concessione della cittadinanza, è stato già inserito nella lista dei 50 pre-convocati della Spagna per il Mondiale Under 17 in programma il mese prossimo in Brasile.

JOSE’ MAURI IN ARGENTINA – Il calciatore Josè Mauri era considerato come un grande talento, la decisione di rimanere al Milan senza trovare grande spazio è stata penalizzante. Adesso si prepara per una nuova avventura, l’ex rossonero firmerà col Talleres Cordoba.

ALLEGRI PRONTO A TORNARE IN CORSA, C’E’ IL REAL MADRID? Pesantissimo ko in casa Real Madrid, i Blancos sono stati sconfitti nella partita di Champions League contro il Psg, pesante ko che ha messo in discussione la posizione di Zinedine Zidane. Il francese dovrà riscattarsi nelle prossime partite, altrimenti il suo posto potrebbe essere preso dall’ex Juventus Massimiliano Allegri.

PSG E ATLETICO SU EMRE CAN – La decisione di essere escluso dalla Juventus dalla lista della Champions League non è andata giù ad Emre Can, il centrocampista potrebbe quindi cambiare maglia a gennaio, due i club che hanno messo nel mirino il calciatore: il Psg e l’Atletico Madrid.