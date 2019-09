Calciomercato, altro colpaccio a zero della Juve: mossa della Fiorentina e testa a testa Udinese-Genoa

Le squadre continuano a muoversi sul calciomercato, la finestra estiva si è conclusa da poco ma i club del massimo campionato e non solo continuano a muoversi in vista delle prossime sessioni, gennaio non è poi così lontano e per questo motivo le dirigenze provano ad anticipare i tempi. Nel dettaglio ecco tutte le ultime trattative che riguardano il campionato italiano e non solo.

LINDELOF RINNOVA CON IL MANCHESTER UNITED – Il Manchester United continua a muoversi per quanto riguarda il fronte rinnovo, nelle ultime ore il difensore Victor Lindelof ha prolungato fino al 2024, con opzione per la stagione successiva. “Sin dal giorno in cui sono arrivato qui mi sono sentito come a casa – le parole del 25enne centrale svedese – In questi ultimi due anni sono cresciuto tantissimo sia come giocatore che come persona”.

LA FIORENTINA BLINDA CASTROVILLI – Fino al momento una grande sorpresa in casa Fiorentina è stato sicuramente il centrocampista Castrovilli, grandi qualità e personalità per un calciatore che si candida ad essere grande protagonista. La fumata bianca per il rinnovo è vicinissima e l’ufficialità dovrebbe arrivare a stretto giro di posta. Nel frattempo Andres Schetino non è più un giocatore della Fiorentina: ufficiale il ritorno al Fenix in Uruguay, club in cui è cresciuto.

LA JUVENTUS IN POLE PER MATIC – Seguito anche da Milan ed Inter nelle ultime ore la Juventus avrebbe effettuato uno scatto importante per Matic, il centrocampista è in scadenza con il Manchester United e potrebbe diventare bianconero a parametro zero.

IN DUE SU BERTOLACCI – Il centrocampista Bertolacci è al momento svincolato ed è alla ricerca di una nuova soluzione per tornare in corsa, sono due le squadre del massimo campionato italiano interessate, si tratta di Udinese e Genoa, i rossoblu pensano al ritorno.