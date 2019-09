Calciomercato Fiorentina, dal Brasile: accordo raggiunto per l’arrivo di Pedro

Calciomercato Fiorentina, i viola non hanno intenzione di fermarsi. Dopo i diversi colpi messi a segno dal nuovo presidente Rocco Commisso, la società toscana ha intenzione di regalare a Montella un centravanti, forse quello che manca realmente alla squadra visto che Boateng non è un centravanti puro.

Secondo quanto riferisce Globoesporte, la Fiorentina ha raggiunto un accordo con la Fluminense per l’acquisto dell’attaccante Pedro. Per il quotidiani brasiliano, l’intesa è stata raggiunta nella tarda serata di sabato, in Brasile, con un intermediario del calciatore che in Europa ha portato avanti la trattativa. Il 22enne Pedro è atteso ora a Firenze per le visite mediche e firmare il contratto. Il centravanti si imbarcherà nella giornata di oggi per l’Italia. Secondo la stampa brasiliana, la Fiorentina pagherà 12 milioni più una percentuale elevata su una vendita futura. Pedro è attualmente fermo ai box per un problema alla coscia destra, nel 2018 è stato il capocannoniere del club brasiliano. In questa stagione ha disputato fin qui 14 partite segnando cinque gol.