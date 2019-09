Il calciomercato si è concluso da pochi giorni, è stata una finestra estiva molto calda con la maggior parte delle squadre che si sono rinforzare, le trattative non sono ancora finite, esiste infatti la possibilità di piazzare nuovi colpi grazie al mercato svincolati. Un calciatore ancora in grado di fare la differenza è sicuramente Jeremy Menez, il francese è reduce dall’esperienza con l’America ed adesso si è svincolato, esiste la possibilità di tornare in Italia. L’ex Milan è stato proposto ad alcuni club del massimo campionato italiano, due i club potrebbero pensarci: stiamo parlando di Sampdoria e Cagliari. Il club sardo ha preso Simeone ma ha dovuto fare i conti con l’infortunio di Pavoletti, i blucerchiati hanno iniziato male la stagione ed un calciatore come Menez potrebbe portare imprevedibilità.