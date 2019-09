CESSIONE SAMPDORIA – E’ attesa lunedì l’offerta definitiva del gruppo di Gianluca Vialli per acquistare la Sampdoria. Proprio in quella giornata scadrà l’esclusiva prevista nella lettera d’intenti che era stata sottoscritta a fine agosto tra il presidente Massimo Ferrero e la cordata dell’ex bomber, composta anche dai magnati Alex Knaster e Jamie Dinan. Ferrero valuta la Sampdoria circa 100 milioni di euro ma ci sarebbe la possibilità di trovare un’intesa anche ad una cifra leggermente superiore ai 90 milioni. Da quello che filtra Vialli e soci sarebbero pronti a mettere sul piatto circa 85 milioni tra parte fissa (50 milioni) e bonus (35 milioni) che sarebbero garantiti immediatamente dall’intervento dell’ex presidente blucerchiato Edoardo Garrone. Sono ore frenetiche con Ferrero che è arrivato ieri sera a Genova ed è stato visto poco prima di mezzanotte in Piazza della Vittoria, dove fino al 29 settembre si svolge la Zena Fest.