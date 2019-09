Diego Costa sul passaggio al Barça di Griezmann: “Il suo sogno era giocare con Messi”

“Il suo sogno era giocare con Messi. Conosciamo tutti il valore del giocatore e lui aveva solo voglia di sperimentare qualcosa di nuovo, di giocare lì e testare se può essere un giocatore importante anche nel Barça come lo era nell’Atletico. Sono le parole al canale YouTube ‘Qué Partidazo’ dell’attaccante, ed ex compagno di Griezmann, Diego Costa. “Griezmann voleva qualcosa di nuovo e ci è riuscito trasferendosi al Barça. Io non ho cercato di convincerlo a restare, ma se me lo avesse chiesto gli avrei detto che ogni persona deve vivere cose diverse. Anche io sono andato a Chelsea quando ho capito che era ora di partire. Lasciare una squadra non significa che sei ingrato verso il tuo club, solo che è arrivato il tempo di vivere un’altra esperienza. L’ho trovata una decisione normale. E poi Antoine è una persona corretta e professionale, non ha mai perso un allenamento, è sempre stata un esempio. No non possiamo parlare male di lui, solo ringraziarlo”.

“Ritorno in patria? Vedremo se il Flamengo mi vorrà tra due o tre anni. E’ la squadra in cui tutti i giocatori brasiliani, e non solo i brasiliani, vorrebbero andare. Il club sta crescendo e arriverà un momento in cui tutti i giocatori vorranno giocarci, anche se io giocherei in una squadra in Brasile solo se sto bene fisicamente. Certo, mi piacerebbe giocare un giorno in Brasile, perché non ho mai giocato lì ed è un sogno. E se arriverà questa opportunità e starò bene, non si può dire di no”.