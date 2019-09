Dinamo Zagabria-Atalanta, Gasperini: “sconfitta difficile da digerire”

Prestazione da dimenticare per l’Atlanta nella gara di Champions League contro la Dinamo Zagabria, all’esordio finisce con il brutto risultato di 4-0, la partita non è stata mai in discussione. Al termine dell’incontro si è presentato Gasperini ai microfoni di Sky Sport: “sono stati più bravi sia nel riconquistare il pallone che nel pressing e nell’intensità, sono andati più forti sotto tutti gli aspetti, hanno fatto ottime giocate anche dal punto di vista tecnico, nel secondo tempo meglio, queste partite ti devono insegnare tante cose, una partita del genere può servirci anche per il campionato, oggi abbiamo avuto un impatto difficile, devono servire queste partite per il futuro. Non c’era mai successo di giocare una partita ufficiale con questa difficoltà, la partita di oggi è dura da digerire”.