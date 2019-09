Fiorentina, gravissimi episodi alla festa della Curva Fiesole: cori contro Juventus e morti Heysel

Un grave episodio è accaduto questo pomeriggio, in occasione della festa degli ultrà della Curva Fiesole, cuore del tifo della Fiorentina, nei pressi dello stadio Artemio Franchi di Firenze. Stanno facendo il giro del web le immagini di un video in cui si sente chiaramente un coro intonato dagli ultras viola contro i 39 tifosi della Juventus morti nella tragica notte dell’Heysel il 29 maggio 1985. Purtroppo alla festa del tifo viola era presente anche Joe Barone, rappresentante della società, che sicuramente non si sarà reso conto di quanto accaduto.

A pochi giorni da Fiorentina-Juventus, la cui rivalità che dura da anni, un episodio che non aiuta certo a rendere sereno il clima. Non è la prima volta, fra l’altro, che gruppi di pseudo tifosi della Fiorentina si rendono protagonisti di episodi di tale gravità: lo scorso anno, sempre in concomitanza di una partita fra le due squadre, due scritte contro i morti di Bruxelles e contro l’ex capitano bianconero Gaetano Scirea fecero la loro comparsa nei pressi dello stadio Franchi. In quel caso fu anche aperta un’inchiesta per individuare i responsabili.