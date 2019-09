Fiorentina, Sottil lancia la sfida alla Juventus: “Ce la metteremo tutta”. E su Ribery e Chiesa…

Contro la Juventus “la voglia di vincere è tantissima. Sappiamo quanto questa partita sia sentita a Firenze e ci aspettiamo uno stadio stracolmo di tifosi. Il nostro obiettivo dopo due sconfitte è quello di vincere, sappiamo che avremo davanti un grande club come i bianconeri ma noi ce la metteremo tutta“. Lo ha detto Riccardo Sottil, al termine della sfida fra Italia e Lussemburgo Under 21, vinta 5-0 dagli azzurrini. “Il mio obiettivo in estate era rimanere a Firenze, Montella mi sta dando fiducia, lo ringrazio e devo continuare su questa strada. Quando sono stato vicino al Pescara la scorsa estate? A inizio estate il presidente Sebastiani mi cercava non dico ogni giorno ma quasi, però la mia ambizione era restare a Firenze, in una piazza che mi ha cresciuto e che amo. Amo quei colori e quindi sono rimasto a Firenze pienamente felice. Devo però ringraziare Pescara perché è una piazza che nei sei mesi in cui ci ho giocato mi ha permesso di rilanciarmi”.

“Contro il Napoli l’atmosfera, davanti a trentamila persone, era molto speciale – ha raccontato Sottil – Le prime volte che giochi davanti a questo pubblico è normale che un po’ ti emozioni. In quella partita Ribery mi ha dato dei consigli da seguire e quando lo fa uno come lui, tu ascolti con gran piacere. Ribery è un campione, dà una grande mano alla squadra, ha dei grandi colpi. Chiesa? Non deve ascoltare le critiche. E’ un giocatore fantastico, deve giocare come ha sempre fatto negli anni passati. Lui sa che cosa deve fare per dare un contributo importante alla nostra squadra, per noi è fondamentale”. Sottil oggi è subentrato a inizio ripresa a Kean: “Finalmente è arrivato il mio primo gol in Under 21 – ha sottolineato – Lo cercavo da tempo, penso che abbiamo fatto una grande prestazione”.