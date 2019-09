Fonseca conquista i tifosi giallorossi: “Daje Roma”

“Sono molto felice per la nostra prima vittoria in campionato”. E’ il messaggio dell tecnico della Roma, Paulo Fonseca sul suo profilo Instagram, l’allenatore festeggia il primo centro stagionale, successo ieri all’Olimpico contro il Sassuolo. “Ringrazio il supporto di tutti i tifosi della Roma – ha scritto il mister dei giallorossi – e adesso continueremo a lavorare per migliorare ancora di piu’. Daje Roma!”. Partita convincente quella della Roma contro il Sassuolo, i giallorossi hanno disputato un primo tempo di altissimo livello, leggero calo nella ripresa ma quando il risultato era ampiamente al sicuro. Fonseca sta conquistando piano piano i tifosi della Roma, la stagione può regalare soddisfazioni.