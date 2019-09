Formazioni ufficiali Lecce-Napoli: in campo Milik

Formazioni ufficiali Lecce-Napoli – Entusiasmo alle stelle per salentini e partenopei, tutto pronto per il match del Via del Mare tra Lecce e Napoli. I giallorossi hanno ottenuto la prima vittoria stagionale battendo a domicilio il lanciatissimo Torino di Mazzarri, gli azzurri hanno fatto un sol boccone di Sampdoria e Liverpool tra campionato e Champions League trascinati da un grande Mertens, autore di tre reti nelle due gare. Obiettivo continuità, dunque, per una delle poche sfide in Serie A tra due compagini del Sud. I due allenatori, Liverani e Ancelotti, hanno sciolto le ultime riserve sui 22 da mandare in campo.

FORMAZIONI UFFICIALI

Lecce: (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini,Calderoni; Tabanelli, Majer, Tachtsidis; Mancosu; Farias, Falco.

Napoli: (4-4-2): Ospina; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Zielinski, Elmas, Insigne; Milik, Llorente. All: Ancelotti