Formazioni ufficiali Sassuolo-Atalanta: c’è Defrel, il Gasp conferma i tre davanti

Formazioni ufficiali Sassuolo-Atalanta – Due squadre in ottima forma, due allenatori propositivi. Il posticipo del sabato della 6^ giornata di Serie A propone il match del Mapei Stadium tra emiliani e bergamaschi, fischio d’inizio ore 20.45. Gli uomini di De Zerbi, finora perfetti in casa, provengono dalla sconfitta beffa di Parma, arrivata in pieno recupero e su autogol. Quelli di Gasperini, dopo la pesante debacle in Champions e la rimonta contro la Fiorentina, hanno sbancato Roma con il risultato di 0-2. Tutto pronto per l’inizio della sfida, queste le scelte definitive dei due allenatori.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Peluso; Duncan, Obiang, Bourabia; Berardi, Defrel, Boga.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.