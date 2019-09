Francia-Albania, la gara inizia con 5 minuti di ritardo: inno sbagliato, poi lo speaker si scusa ma…[VIDEO]

La partita di qualificazione a Euro 2020 tra Francia e Albania è iniziata allo Stade de France con cinque minuti di ritardo, perché i padroni di casa hanno suonato l’inno sbagliato per la squadra ospite. Quando gli albanesi si sono messi in fila per gli inni, sono stati chiaramente disorientati dalla melodia che hanno sentito, che è l’inno di un’altra nazione Andorra, che affronterà la Francia martedì prossimo. Gli albanesi si sono rifiutati di giocare fino a quando il loro inno corretto non è stato ascoltato. Una selva di fischi ha accolto le spiegazioni dello speaker dello stadio che annunciava che avrebbero suonato l’inno giusto. Peccato che lo speaker abbia citato l’Armenia. Insomma errori su errori.