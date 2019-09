Gesto Balotelli, il dg del Brescia mette le cose in chiaro

“Balotelli? Questo rientra nella normale amministrazione di una gara, oggi viene posto all’attenzione. Se uno strappasse labiali di altri 22 giocatori in campo, troverebbe comunque uno spunto del genere. Il comportamento di Balotelli va letto a 360 gradi durante la gara. E’ molto corretto, determinato a non reagire eccessivamente”. Sono le dichiarazioni di Andrea Cardinaletti, DG del Brescia, intervenuto a Radio Punto Nuovo, riferimento anche alle parole di Balotelli al termine della partita che avrebbe detto ‘sempre alla Juventus’, con riferimento a presunti aiuti arbitrali. “Tonali? Il valore del calciatore non posso né voglio tentare in questo momento, posso solamente dire che noi lo abbiamo trattenuto a Brescia nella convinzione che il ragazzo operasse nel suo bene e in quello della società. Senza dubbio, ogni partita che il ragazzo gioca, c’è un’evidente crescita – aggiunge – anche dal punto di vista di personalità e non fa altro confermare che l’idea del presidente Cellino, di farlo maturare a Brescia era un’idea giusta. Tonali era un grande giocatore di Serie B, oggi è un grande giocatore di Serie A”.