Higuain deriso nel torello con i compagni: la reazione è furiosa [VIDEO]

Vigilia di Atletico Madrid-Juventus. I bianconeri si stanno allenando in vista dell’importantissima sfida di Champions League, in programma domani sera alle 21. Seduta di allenamento per i calciatori agli ordini di Maurizio Sarri. Episodio particolare successo durante il classico torello. In mezzo c’era Gonzalo Higuain con i compagni che intorno giravano il pallone cercando di non farlo prendere all’argentino. Dopo qualche istante la reazione di Higuain è furiosa, segnale di nervosismo, ma anche di pieno recupero dal leggero problema muscolare accusato dopo la Fiorentina. In basso il VIDEO.