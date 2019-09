Infantino incontra Trump per i Mondiali 2026 negli Usa: “Sarà la più grande organizzazione della storia”

L’edizione della Coppa del Mondo di calcio del 2026 si svolgerà negli Usa, in Canada e in Messico. A tal proposito, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ospitato alla Casa Bianca il presidente della Fifa Gianni Infantino.

Trump ha dichiarato di essere “molto felice” per come procede organizzazione dei Mondiali del 2026. Inoltre il presidente degli Usa ha chiesto espressamente che vengano aumentati gli sforzi per diffondere ancor di più il calcio femminile. Raggiante Gianni Infantino. “Per la Coppa del Mondo del 2026 ci sarà la più grande organizzazione della storia. Ci attendiamo grandi numeri per l’evento, che sarà seguito da oltre 4 miliardi di persone in televisione”.