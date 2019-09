Inizio super del Verona: Juric ha subito plasmato la squadra

“Il primo tempo e’ stato splendido con tante palle gol create, ma dovevamo concretizzare. Il secondo tempo e’ stato piu’ equilibrato, ma il risultato e’ giusto”. Sono le dichiarazioni di Ivan Juric, allenatore del Verona, ai microfoni di Sky Sport l’1-0 sul Lecce grazie al gol di Pessina contro il Lecce in un vero e proprio scontro per la salvezza: “Abbiamo giocato una gara aggressiva, abbiamo creato palle gol. Nel secondo tempo ci mancavano le forze e ci siamo chiusi. Ma poi sono entrati i giocatori che ci hanno dato freschezza”. Il Verona cercherà sul mercato un attaccante nelle ultime ore di trattative: “Oggi voglio pensare ai ragazzi, da domani penso all’attaccante. Stasera quelli che non hanno fatto gli attaccanti hanno fatto bene, merito loro”.