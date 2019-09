Inter, Conte show: “Razzismo? Alcuni giornalisti alimentano odio, da mandare via a calci in culo”

Campo e non solo. Conferenza stampa della vigilia per il tecnico dell’Inter Antonio Conte. I nerazzurri ospitano domani a San Siro la Lazio.

“Si parla di combattere il razzismo, ma poi ti ritrovi articoli di qualcuno dove si parla della futura partita tra Inter e Juventus, si dice che verrò ricoperto dagli insulti dei tifosi juventini. Chi scrive e chi parla dovrebbe avere più senso di coscienza, dovrebbe pensare a cosa provoca e che sentimenti trasmette a chi legge o sente. Adesso c’è penna libera, chi incita alla violenza e a sentimenti di odio e rancore continua a scrivere, se fossi il direttore, io li manderei via a calci in culo. Li caccerei tutti. Chi scrive e comunica ha una responsabilità in più rispetto a tutti gli altri, perché quello che si scrive viene riportato anche sui social, mi chiedo perché, perché fa più presa? Mi dà veramente fastidio vedere queste cose”.

“Stiamo lavorando per cercare di allargare la base dei titolari dal momento in cui mi accorgo che mi danno determinate garanzie. Alcuni rischi dovrò prenderli, ma vorrei che fossero più calcolati possibile. La Lazio? E’ un ostacolo impegnativo, tra i più difficili da inizio stagione. Una squadra con una propria identità, da diversi anni sta lavorando con Simone Inzaghi, un bravissimo allenatore. Dovremo fare attenzione perché l’avversario è forte e sarà una gara complicata in cui ci vorrà la spinta di tutti”.

“Siamo ancora alla quinta giornata, il percorso è lungo, si cadrà e dovremo essere bravi a rialzarci. Vedo troppi proclami, ma ho l’esperienza giusta per dire che questo viene fatto ad arte per darci qualche bella ‘saccagnata‘. Dovremo rimanere con i piedi per terra. Ribadisco che ci sono due squadre molto forti che sono il Napoli che non state calcolando e la Juve”.